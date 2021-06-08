مقتل 91 وإصابة 63 أخرين فى اشتباكات بين الأمن الأفغاني ومسلحين

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الثلاثاء مقتل 91 مسلحا وإصابة 63 آخرين، في أعقاب اشتباكات وهجمات متبادلة لقوات الأمن الأفغانية ومسلحين، خلال ال24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء "بختار" الأفغانية - أن الاشتباكات والعمليات العسكرية وقعت في أجزاء مختلفة من أقاليم نانجرهار ولوجار وباكتيا وأوروزجان وهيرات وغور وفارياب وهلمند.

وأضاف البيان أنه تم أيضا ضبط بعض الأسلحة والذخائر الثقيلة والخفيفة كانت بحوزة المسلحين، من قبل أفراد الأمن الأفغان.

وفي غضون ذلك، نجحت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في اكتشاف ومصادرة 21 نوعا مختلفا من الألغام