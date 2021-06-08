مقتل طالب بالمنصورة على يد زميله بطعنة نافذة بـ"سكين" فى القلب

الدقهليه شريف الديب

لقى طالب بمدينة المنصورة مصرعه على يد زميله بعد أن طعنه بـ"سكين" طعنة نافذة أودت بحياته فى الحال، وتلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الجنائية بالمديرية ، بورود بلاغ إلى قسم ثان المنصورة، بوصول "يوسف ص" 16 سنة طالب، إلى مستشفى المنصورة الدولى جثة هامدة، نتيجة الإصابة بطعنه نافذة بالجهة اليسرى.

انتقل المقدم محمد مطر رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه اثناء مرور الطالب مع أحد أصدقاءه بأحد الشوارع نشبت مشادة كلامية بينه وبين القاتل، فتوجه القاتل وأحضر سكين وقام بطعن المجنى عليه بطعنه نافذة أودت بحياته فى الحال.

وتوصلت المباحث إلى هوية القاتل، وتبين أنه طالب 15 سنة ومقيم بمنطقة كفر البدماص التابعة لدائرة القسم، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لذات السبب، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.