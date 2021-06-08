مدير إدارة العياط يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان الإعدادية

كتب: خالد كامل

تابع سمير حجازى، مدير إدارة العياط التعليمية، اليوم، الثلاثاء، سير امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب اختبار مادة الجبر والإحصاء، حيث تفقد مدير الإدارة مدرسة العياط الإعدادية ومدرسة بهبيت كما تفقد أيضا مدرسة واحة مصر ومدرسة الشيخ خليفة الإعدادية، وشدد حجازى على ضرورة تطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بها وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات على رأسها القاهرة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية يتم من خلال المديريات بعد انتهاء لجان النظام والمراقبة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفقا للقواعد الجديدة التى تشير إلى احتساب مجموع الطالب النهائى للشهادة الإعدادية وفق الدرجات الحاصل عليها فى جميع المواد الدراسية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج تمر بعدة مراحل مهمة أبرزها، التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميعها وسوف تعتمد من المحافظ وليست وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنه سيتم إتاحة أيضا التظلم على النتيجة عقب إعلانها فى نطاق كل مديرية تعليمية.

وأدى طلاب الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو، واختتموا الامتحانات اليوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وخلال فترة الامتحانات حرصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إلزام الجميع بارتداء الكمامة، كما تم توزيع 14 طالبا فقط بكل لجنة للحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 82030 طالبا و76766 طالبة بمجموع 158796 طالبا وطالبة ، داخل 75 لجنة.