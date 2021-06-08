محافظة القاهرة ترفع 20 طن مخلفات متراكمة بجوار سور مجرى العيون

كتب سيد الخلفاوى

رفعت محافظة القاهرة 20 طن مخلفات هدم، من التراكمات الموجودة بجوار سور مجرى العيون بالسيدة زينب، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة برفع المخلفات، تحت إشراف الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم استكمال رفع المخلفات اليوم ، حفاظا على الأثر، محذرة من القاء مخلفات الهدم والقمامة بجوار سور مجرى العيون او بالطرق، والا سيتعرض المخالف لغرامات مالية ومصادرة المعدات.

كانت محافظة القاهرة خصصت الخط الساخن 15264 لتلقى شكاوى النظافة بالعاصمة، وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية.

كما أعلنت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إتاحة خدمة رفع مخلفات الهدم وتشطيب الوحدات، والمخلفات المتراكمة بالوحدات السكنية، مجانا، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق مما يشوه المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

وأكدت هيئة النظافة والتجميل، أن خدمة نقل المخلفات متاحة من خلال الخطوط الساخنة للهيئة، وهى 29223410، أو 26843759 والتى تعمل على مدار الساعة، وتهدف الهيئة القضاء على التراكمات بالشوارع وظاهرة عربات الكارو التى تلقى حمولتها بالطرق العامة.

وناشدت الهيئة المواطنين التعاون معها فى تحسين الشكل العام للشوارع، والمحافظة على الشكل الحضارى وعدم إلقاء المخلفات في غير أماكنها والالتزام بالسلوك الحسن.