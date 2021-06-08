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مباحثات مصرية فرنسية تناقش التطورات الإيجابية بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:02 م
مباحثات مصرية فرنسية تناقش التطورات الإيجابية بالعلاقات الثنائية بين البلدين اجتماعات مصرية وفرنسية فى القاهرة
كتب أحمد جمعة

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اجتمع، اليوم الثلاثاء، السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بكلٍ من "فرانسواز دوماس" رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، و"جويندال رويال" نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بحضور السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.

 

تناول اللقاء مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلديّن إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي.

 

من جانبهم، أشاد النائبان الفرنسيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما تناولت المباحثات آخر المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة، حيثُ عرض نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية عناصر الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.


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