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قرارات وزارية لتحديد حرم عدد من المواقع الأثرية.. أبرزها مبنى مشيخة الأزهر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:42 م
قرارات وزارية لتحديد حرم عدد من المواقع الأثرية.. أبرزها مبنى مشيخة الأزهر مسجد عمرو بن العاص
كتب محمد أسعد

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من القرارات الوزارية بشأن تحديد الحرم الأثري لعدد من المواقع الأثرية المسجلة في عداد الآثار الاسلامية والقبطية.

تضمنت القرارات كل من حرم مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ومبنى مشيخة الأزهر بالجمالية، ومسجد عبد الوهاب الشعراني بشارع بورسعيد بباب الشعرية وقبة الأمير سودون شرق القاهرة وفندق الحمامات الكبير "مدرسة حلوان الثانوية بنات"  بحلوان وقبة أولاد الأسياد بالدرب الأحمر بالقاهرة ودير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة شرق إخميم بمحافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه القرارات جاءت وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وموافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية، ومجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار.

 

 


 


وزارة السياحة والآثار

مشيخة الأزهر

الأزهر الشريف

مسجد عمرو بن العاص

الآثار الإسلامية

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