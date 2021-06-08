طفرة شاملة في مستشفيات المحافظات على صفحات اليوم السابع غدا

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " طفرة شاملة في مستشفيات المحافظات.. مجمع الإسماعيلية الطبى صرح عالمى من أجل صحة المصريين.. إنشاء أكبر مشروع طبى لخدمة المواطنين فى السويس بتكلفة 2 مليار جنيه.. تشغيل أول مستشفى على محور 30 يونيو لخدمة إقليم قناة السويس.. بناء 3 مستشفيات جديدة وتطوير 3 أخرى فى محافظة الأقصر.

اقرأ فى العدد أيضا..





السيسى يتابع الوضع الراهن لانتشار الفيروس.. الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى مراكز تقديم لقاح كورونا.. ويشدد على تقديم الدعم اللازم لعمليات زراعة الكلى.. ووضع مخطط متكامل لتطوير شركة «فاكسيرا» ورفع قدراتها



ردا على تقارير إعلامية موجهة.. العاصمة الإدارية الحل السحرى للتنمية وإحياء القاهرة.. المدينة توفر أكثر من 47 مليار.. المدينة توفر أكثر من 47 مليار جنيه مهدرة بسبب الزحام.. وتضع مصر فى عصر المدن الذكية.. مواد مدفوعة تتجاهل الأرقام والحقائق والتقارير الدولية





وزير الإسكان يستعرض إنجازات 7 سنوات.. الدولة اقتحمت ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة



بنسبة تتخطى 55% من المواطنين «حياة كريمة» تمد شبكات المياه والصرف الصحى والغاز للقرى





عطل مفاجئ بمواقع عالمية وموقع الحكومة البريطانية.. مشكلة بشركة Fastly لخدمات الحوسبة السحابية فى سان فرانسيسكو تؤثر على جارديان وفاينانشيال تايمز ونيويورك تايمز.. تراجع إصابات كورونا بواقع 30% بسبب التطعيمات





