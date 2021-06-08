ضبط 100 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض داخل مطبعة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط (100000) مائة ألف "مطبوع تجارى متنوع"، وجميعها بدون تفويض أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، داخل (مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

وبمواجهة المدير المسئول عن المطبعة، اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.