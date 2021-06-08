ضبط عناصر تشكيل عصابى بالغربية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسمي أول وثان طنطا، وأرشد المتهمون عن ارتكاب 12 واقعة سرقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام (6 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسمى شرطة " أول وثان طنطا " ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق.