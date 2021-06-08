اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد ماذا فعل الشمبانزى "كوكو" عندما رأى نفسه على الموبايل

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:23 م
شاهد ماذا فعل الشمبانزى "كوكو" عندما رأى نفسه على الموبايل الشمبانزى كوكو
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضمن الفقرات الترفيهية التى يحرص اليوم السابع ، على تقديمها لقراءه مين داخل حديقة الحيوان بالجيزة ، كان لنا لايف خاص مع الشمبانزى "كوكو" من داخل بيت الشمبانزى بحديقة الحيوان بالجيزة.



فى مشهد ترفيهي أثار انتباه زوار الحديقة، مع الشمبانزى كوكو الذى يعتبر من أذكى الحيوانات بالحديقة، حيث كانت المفاجأة من رد فعل الشمبانزى "كوكو" بعدما شاهد صور وفيديو له على موبايل حارسه الخاص ، حيث تفاعل بشكل كبير مع الموبايل ليرى بنفسه صورته وماذا كان يفعل.

وحديقة حيوان الجيزة أو جنينة الحيوانات في الجيزة تأسست سنة 1891 م، وهى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط ، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى إفريقيا.

وحديقة الحيوان بالجيزة تعتبر أهم مقصد للعائلات المصرية في الاعياد والأجازات، خاصة أنها توفر سعر تذكرة مناسب للزائرين، وتكون فسحة ممتعة للأطفال والكبار.


حديقه الحيوان

بيت الشمبانزى

الشمبانزى كوكو

حديقه الحيوان بالجيزه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة