شاهد ماذا فعل الشمبانزى "كوكو" عندما رأى نفسه على الموبايل

كتب محمود راغب

ضمن الفقرات الترفيهية التى يحرص اليوم السابع ، على تقديمها لقراءه مين داخل حديقة الحيوان بالجيزة ، كان لنا لايف خاص مع الشمبانزى "كوكو" من داخل بيت الشمبانزى بحديقة الحيوان بالجيزة.





فى مشهد ترفيهي أثار انتباه زوار الحديقة، مع الشمبانزى كوكو الذى يعتبر من أذكى الحيوانات بالحديقة، حيث كانت المفاجأة من رد فعل الشمبانزى "كوكو" بعدما شاهد صور وفيديو له على موبايل حارسه الخاص ، حيث تفاعل بشكل كبير مع الموبايل ليرى بنفسه صورته وماذا كان يفعل.



وحديقة حيوان الجيزة أو جنينة الحيوانات في الجيزة تأسست سنة 1891 م، وهى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط ، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى إفريقيا.



وحديقة الحيوان بالجيزة تعتبر أهم مقصد للعائلات المصرية في الاعياد والأجازات، خاصة أنها توفر سعر تذكرة مناسب للزائرين، وتكون فسحة ممتعة للأطفال والكبار.