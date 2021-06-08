شاهد أحدث صور لحدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية بعد انتهاء التطوير

كتبت ــ أسماء نصار

ينشر "اليوم السابع" أحدث صور لحدائق وزارة الموارد المائية والرى فى القناطر الخيرية بعد الانتهاء من تطويرها، حيث تستقبل يومياً المئات من المواطنين الذين يقصدونها من المحافظات المختلفة، لتميزها وتمتعها بأشجار نادرة .



وانتهت الوزارة من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (13) فدانا، حيث اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام .



كما تم تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (9) أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد بمساحة (6) أفدنة، حيث تم عمل بحيرة صناعية بطول 150 مترا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافه لكافتيريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكة ري حديث للحديقة، وتنفيذ شبكة إنارة ليلية.



وأنهت الوزارة أعمال التطوير لحديقه المركز الثقافي لعلوم المياه بمساحة 8 أفدنة وتتميز بوجود نماذج للتجارب وأعمال الري مثل الساقية والشادوف وغيرها داخل الحديقة، بالإضافة إلى مسطح كبير من النجيلة الخضراء .







حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (1)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (2)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (3)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (4)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (5)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (6)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (7)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (8)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (9)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (10)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (11)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (12)



حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية (13)







