زى النهاردة.. قاضى اقتحام قسم التبين: المتهمون لوثوا أرض مصر بدماء الفتنة

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ عام، يوم 8 يونيو 2020، قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 12 آخرين بـ"اقتحام قسم التبين".

وعاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات التى ألحقوها بالقسم.

وخلال الجلسة ألقى رئيس المحكمة كلمه استهلها بالآية القرآنية : بسم الله الرحمن الرحيم " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ " صدق الله العظيم.

وتابع: أن المتهمين الماثلون الآن انتفت فى حقهم أمارات الهدى إذ استولى الشيطان عليهم عقلا وفكرا وعملا، يسول لهم الخطيئة الكبري، فى الرابع عشر من أغسطس 2013 بسطت الدولة يديها بالسلام لهؤلاء العابسين كى تعود حياة الناس إلى طبيعتها ولدفع عجلة الإنتاج حتى يعم الخير فقامت بفض اعتصامى رابعة والنهضة إلا أن المتهمين وغيرهم رفضوا ذلك.

واستكمل المستشار الشربينى: وما كان منهم إلا أن لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة وأشهروا سيف العداء بغيا وظلما وتولوا عن الحق وسبيل النجاة ويكفى فى معرة فعلهم أن الجهالة أعمت أبصارهم عن أعداء الأمة الحقيقيين فأ تخذوا أقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانا للاعتداء والانتقام وما يدل هذا الا عن انعدام فى الخير وكثرة فى الشر وعمى فى البصيرة.

واستطرد: لقد لطمت المحارم خدها عليهم يوم صوبوا رصاصهم نحو مجندا وضابطا كان ساهرا على حمياتهم، وكسادا لسوء ادعائكم الباطلة وانبساطا للظلم فهل علمتم يوما أن احدا نصب العداء لربه معترضا على قضائه فى من يتولى امر العباد ثم نجي، وهل نسيتم أن لا أحد يحكم فى ملك الله الا بأمر الله أن الحيلة والأسلوب الذى لجئتم إليه لا ينطوى على شيء من المروءة ولا نعرف لها وجها حتى عند المتطرفين اللا دينين فبأى حق تدعون الفضيلة وبأى وجه تدعون الديانة حرقتم الأبنية واقتحمتم الأقسام وهربتم المسجونين وغدرتم بعد أن أمنكم جنوح مصر للسلام ولكل أجلا كتاب ولا مفر من تطبيق ما قره الله والقانون.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.