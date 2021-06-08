اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:34 م
أكرم القصاص
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روسيا: علاقات موسكو مع الاتحاد الأوروبى وصلت إلى نقطة الصفر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:00 م
روسيا: علاقات موسكو مع الاتحاد الأوروبى وصلت إلى نقطة الصفر سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر غروشكو، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى، وصلت إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يخدم مصالح أوروبا نفسها.

وقال غروشكو - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن لدى الطرفين تجربة إيجابية من التعاون المثمر، تجسدت فى حجم التبادل التجارى الذى بلغت قيمته 417 مليار يورو عام 2013، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتبادلة الذى كان يقدر بحوالى 300 مليار دولار من الطرف الأوروبي، ومثله تقريبًا من الطرف الروسي، وعقد لقاءات قمة "روسيا - الاتحاد الأوروبي" كل ستة أشهر، وإجراء 17 حوارًا قطاعيًا حول ملفات مختلفة بين الجانبين.

وأوضح أن كل هذه العلاقات أصبحت رهينة لقرار سياسى اتخذه الاتحاد الأوروبى حيث ربطها بتنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا وهو الأمر الذى ترفضه موسكو، قائلاً : "بلغنا نقطة الصفر التى لا تسمح بالسير إلى الأمام. والوضع الراهن ينافى مصالح الأوروبيين أنفسهم".

 


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