اليوم السابع
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تليجراف: أيرلندا وكورونا والمناخ ملفات على طاولة بايدن وجونسون فى قمة الـG7

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:36 م
تليجراف: أيرلندا وكورونا والمناخ ملفات على طاولة بايدن وجونسون فى قمة الـG7 بوريس جونسون وجو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية حول استعداد المملكة المتحدة لاستضافة قمة مجموعة السبع فى مدينة كورنوال الساحلية، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ستتاح له ظهر الخميس الفرصة عند لقائه الرئيس الأمريكى جو بايدن للمرة الأولى بشكل شخصى للتركيز على "العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن.

وقالت إنه من المقرر أن يعقد بايدن وجونسون اجتماعهما الرسمى الأول في كورنوال كجزء من قمة يُنظر إليها على أنها فرصة لإعادة الروابط بين البلدين بعد فترة حكم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن الرئيسين سيكون لديهما قائمة طويلة من الموضوعات الشائكة للمناقشة، وليس أقلها تحذير المملكة المتحدة من التراجع عن صفقة خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يكرر الرئيس، الذي اكتسب الكثير من جذوره الأيرلندية، مخاوفه بشأن البروتوكول واتفاقية الجمعة العظيمة ، مما قد يهدد بحجب صفقة تجارية إذا لم يتم حل المشكلات.

ومع ذلك، سيتفق الرجلان على الكثير، بما في ذلك مواجهة تغير المناخ وكيفية تعزيز الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، وفقا للصحيفة.

من ناحية أخرى، أعاد جو بايدن نشر مقال كتبه فى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قبل يومين على حسابه على موقع تويتر أكد فيه "غدا سأغادر إلى أوروبا في أول رحلة خارجية خلال رئاستي. تدور الرحلة حول إدراك التزام أمريكا المتجدد تجاه حلفائنا وإثبات أن الديمقراطيات يمكنها مواجهة التحديات وردع تهديدات هذا العصر الجديد."

وتستعد مدينة كورنوال الساحلية فى المملكة المتحدة لاستضافة أول قمة شخصية لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين كافح خلالهما العالم وباء كورونا. وسيشارك قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى الاجتماع فى أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وبصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، ستستضيف المملكة المتحدة القمة يوم الجمعة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021. وسيتناول قادة العالم التحديات المشتركة، وهي التغلب على كوفيد 19 والتطعيم ضد الفيروس ومعالجة تغير المناخ ، كذلك تعليم الفتيات ، والأمن الجماعي. سيتم أيضًا تغطية الموضوعات الجيوسياسية المهمة.


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كوفيد19

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