تحقيق لـProPublica: أغنى 25 أمريكيًا دفعوا معدل ضرائب 3.4% فقط من 2014 لـ2018

كتبت رباب فتحى

كشف تحقيق أجرته منظمة "ProPublica" أن أغنى 25 أمريكيًا بمن فيهم جيف بيزوس ووارن بافيت وإيلون ماسك دفعوا "معدل ضرائب حقيقي" بنسبة 3.4٪ فقط بين عامي 2014 و 2018، رغم ارتفاع صافي ثروتهم الجماعية بأكثر من 400 مليار دولار في نفس الفترة.

وقالت صحيفة "الجارديان"البريطانية إن تقرير المنظمة الإخبارية غير الهادفة للربح يبرز مواطن ضعف النظام الضريبي الأمريكي مع استمرار اتساع التفاوت في الدخل والثروة.

واستخدمت ProPublica بيانات خدمة الإيرادات الداخلية للتعمق في الإقرارات الضريبية لبعض أغنى وأبرز الشخصيات في أمريكا. ووجدت أنه في عام 2007 ، لم يدفع بيزوس ، مؤسس أمازون والملياردير بالفعل ضرائب فيدرالية في عام 2011 ، عندما كان صافي ثروته 18 مليار دولار ، كان قادرًا مرة أخرى على عدم دفع أي ضرائب فيدرالية - وحتى حصل على ائتمان ضريبي بقيمة 4000 دولار لأطفاله.

في العام الماضي، تجاوز صافي ثروة بيزوس 200 مليار دولار.

وأنشأت ProPublica ما أسمته "معدل الضريبة الحقيقي" لأغنى 25 أمريكيًا من خلال مقارنة ضريبة الدخل الفيدرالية المدفوعة بين عامي 2014 و 2018 بكيفية زيادة صافي ثروتهم في قائمة فوربس للأثرياء المرموقة خلال نفس الفترة.

وكتبت ProPublica"النتائج صارخة". ووفقًا لمجلة فوربس ، فقد شهد هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 25 شخصًا ارتفاعًا في قيمتهم الجماعية بمقدار 401 مليار دولار أمريكي من عام 2014 إلى عام 2018.

تظهر بيانات مصلحة الضرائب أنهم دفعوا ما مجموعه 13.6 مليار دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في تلك السنوات الخمس. هذا مبلغ مذهل ، لكنه يصل إلى معدل ضرائب حقيقي يبلغ 3.4٪ فقط ".