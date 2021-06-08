تحقيق لـ"الشيوخ" يكشف إخفاقات واسعة فى الشرطة قبل أحداث 6 يناير بالكونجرس

كتبت رباب فتحى

كشف تحقيق مجلس الشيوخ حول أحداث الشغب التى وقعت فى 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي عن إخفاقات واسعة في الحكومة والجيش وقوات إنفاذ القانون قبل الهجوم العنيف ، بما في ذلك الانهيار داخل وكالات استخبارات متعددة ونقص في التدريب والإعداد لضباط شرطة الكابيتول الذين سرعان ما طغى عليهم المشاغبون.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تقرير مجلس الشيوخ الذي صدر يوم الثلاثاء هو المراجعة الأولى - وربما الأخيرة - من الحزبين يبرز كيفية تمكن مئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب من تجاوز الخطوط الأمنية بعنف واقتحام مبنى الكابيتول في ذلك اليوم ، مما أدى إلى مقاطعة جلسة تأكيد فوز الرئيس جو بايدن.

ويتضمن التقرير تفاصيل جديدة عن ضباط الشرطة في الخطوط الأمامية الذين أصيبوا بحروق وإصابات في الدماغ وكسور في العظام، والذين أخبروا أعضاء مجلس الشيوخ أنهم تركوا بلا توجيه عندما تعطلت أنظمة القيادة.

ويوصي بإجراء تغييرات فورية لمنح رئيس شرطة الكابيتول مزيدًا من الصلاحيات ، ولتوفير تخطيط ومعدات أفضل لإنفاذ القانون ولتيسير جمع المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات الفيدرالية.

وأوضحت الصحيفة أنه كجهد من الحزبين، لا يتعمق التقرير في الأسباب الجذرية للهجوم ، بما في ذلك دور ترامب حيث دعا أنصاره إلى "القتال مثل الجحيم" لإلغاء هزيمته في الانتخابات في ذلك اليوم. ولا يسمي الهجوم تمردًا، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من قيام الجمهوريين بمنع لجنة مستقلة من الحزبين من التحقيق في أعمال الشغ على نطاق أوسع.

قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، جاري بيترز، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية ، التي أجرت التحقيق جنبًا إلى جنب مع لجنة القواعد بمجلس الشيوخ "هذا التقرير مهم لأنه يسمح لنا بإجراء بعض التحسينات الفورية على الوضع الأمني ​​هنا في الكابيتول" ، لكنه لا يجيب على بعض الأسئلة الأكبر التي نحتاج إلى مواجهتها ، بصراحة تامة، كدولة وكديمقراطية.

أقر مجلس النواب في مايو تشريعا لتشكيل لجنة على غرار اللجنة التي حققت في هجوم 11 سبتمبر الإرهابي قبل عقدين من الزمن. لكنها فشلت في الحصول على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ اللازمة لتمريرها ، حيث أشار العديد من الجمهوريين إلى تقرير مجلس الشيوخ باعتباره كافياً.