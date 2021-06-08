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تجديد حبس المتهم بقتل شريكه فى السلام 15 يوما على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:00 م
تجديد حبس المتهم بقتل شريكه فى السلام 15 يوما على ذمة التحقيق حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى مدينة السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة بدقة.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على شخص بتهمة قتل زميله فى السلام، بعدما طعنه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على عربة لبيع سندوتشات الكبدة، وحرروا محضرا بالواقعة.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمقتل شاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وشريكه وتطور الأمر لمشاجرة، قام على أثرها الثاني بقتل الأول داخل موقف سيارات العاشر محل عملهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


قسم السلام

اخبار الحوادث

السلام

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