المتهم بنشر صورة مخلة منسوبة لمخالفة مرورية: "بهزر للحصول على مشاهدات"

كتب محمود عبد الراضي

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتورطان بنشر صورة منسوبة للمرور يظهر فيها رجل وسيدة فى وضع مخل، حيث قال أحد المتهمين إنه مهتم بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة أثناء مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأعاد نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.

وقال المتهم الثانى "متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة" إنه نشر الصورة عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول على عدد أكبر من المتابعين نظراً لطبيعة عمله، وقد قاما بحذف الصورة عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بو ك" صورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المشار إليها، بسؤال الأول (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية ) أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه، وبسؤال الثانى (متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة) أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول على عدد أكبر من المتابعين نظراً لطبيعة عمله. وقد قاما بحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.