القبض على عنصر إجرامى لإتجاره فى المخدرات بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامى للتجاره فى المواد المخدرة وبيعها على عملائه فى مدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الاجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.