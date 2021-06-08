اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشعب انتخب قائده.. 7 سنوات على تنصيب الرئيس السيسى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:30 ص
الشعب انتخب قائده.. 7 سنوات على تنصيب الرئيس السيسى.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسى

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فى شهر يونيو تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة فى البلاد، بعدما انتخبه الشعب المصرى فى 3 يونيو 2014 وجرى تنصيبه فى الثامن من نفس الشهر فى الفترة الرئاسية الأولى.

 

وفى هذا السياق، نستعرض معا أبرز المعلومات عن انتخابات الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسى.

فى ذكرى التنصيب.. الشعب انتخب قائده
فى ذكرى التنصيب.. الشعب انتخب قائده

 

انتخابات 2014:
 

عدد المصوتين:

25 مليونًا و578 ألفًا و223 ناخبًا

 

نسبة المشاركة: 47.45%

 

الفوز:

بنسبة 96.9%

 23 مليونًا و780 ألفًا و104 أصوات

 

انتخابات 2018:
 

عدد المصوتين:

24 مليونًا و254 ألفًا و152 ناخبًا

 

نسبة المشاركة: 41.05%

 

الفوز:
 

بنسبة 97.08%

21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا


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عبد الفتاح السيسي

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