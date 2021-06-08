اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:58 م
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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:07 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

وتبين من خلال الفحص، أن الحريق نشب داخل مطبخ الشقة، نتيجة لتسرب غاز، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات.

 

 


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