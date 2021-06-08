البيئة: دفن 13 حمارا نافقا بعد العثور عليهم بأحد المصارف فى المنوفية

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم رفع الحمير النافقة بمصرف زنارة بالمنوفية ودفنها، بعد تجهيز وتوفير جميع إجراءات الدفن الآمن لها صحيا "وبيئيا" باستخدام الجير الحي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتى ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بالأمس حول العثور على عدد كبير من الحمير ملقاة بمصرف بالمنوفية بين قريتي بابل وكفر العرب التابعتين لمركز تلا بمحافظة المنوفية .



اوضحت وزيرة البيئة، أنه فور ورود المعلومات تم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة بطنطا بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا و الوحدة المحلية لقرية بابل و إدارة الطب البيطري بمدينة تلا حيث تبين ان المصرف المشار اليه هو مصرف زنارة بمحافظة المنوفية، وقد تم معاينة الموقع المذكور علي الطبيعة، وتبين وجود عدد (13) حمارا نافقا، وقد تم رفع الحمير النافقة من المصرف باستخدام حفار تابع لري المنوفية، بالإضافة إلي لودر تابع للوحدة المحلية.



وأكدت الوزارة، أن دورها يتمثل فى التخلص الآمن والسليم من ما تبقى من الحيوانات النافقة بأن تتم عمليات الدفن داخل حفر يتم تغطيتها بالجير الحى أولا ثم وضع الحيوانات النافقة، على أن يضاف بعد ذلك طبقة اخرى من الجير الحى ثم التغطية بالاتربة ليتبع ذلك استخدام معدات ثقيلة فى عمليات التغطية النهائية، للتاكد ان عملية التحلل تتم داخل الجير الحى.



وشددت وزيرة البيئة على ضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لتنسيق الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها الجهة المسئولة عن حماية ومتابعة الثروة الحيوانية و الخدمات البيطرية داخل جمهورية مصر العربية مع التعاون فيما يخص تطبيق قانون البيئة .