الأزهر يقرر إعادة مراجعة نتائج الراسبين فى صفوف النقل واحتساب أعلى الدرجات

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بناء على طلبات أولياء الأمور والطلاب مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 م لطلاب النقل الراسبين والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي ، وإلغاء اعتبار متوسط الشهرين ، واحتساب أعلى الدرجات من الشهرين "مارس - إبريل" مع مجموع الفصل الدراسي الأول واعطاء الطالب درجات الرأفة في حالة الحاجة إليها .
وأحاط قطاع المعاهد الازهرية المناطق العلم بأن البرنامج الخاص بالنقل متاح ويمكن الدخول عليه والتعديل والطبع مرة أخرى واعتمادها وإرسالها إلى إدارة الامتحانات مرة أخرى وإلغاء النتائج السابقة ، على أن يقوم المعهد بإبلاغ الطالب بتعديل نتيجته .
وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد الناجحين 126347.
كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية 85.4%، حيث نجح 104437 طالبا وطالبة، وتم إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث جاءت النتائج التفصيلية كالتالى:
بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالى 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، وعددهم 64818 طالبا.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالى 122810 طلاب وطالبات، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور الامتحانات 1400 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66142 طالبًا.
يذكر أنه قد أعلن فى وقت سابق أن امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) ستعقد يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021
الأزهر يقرر إعادة مراجعة نتائج الراسبين فى صفوف النقل واحتساب أعلى الدرجاتالثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:06 ص
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قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بناء على طلبات أولياء الأمور والطلاب مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 م لطلاب النقل الراسبين والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي ، وإلغاء اعتبار متوسط الشهرين ، واحتساب أعلى الدرجات من الشهرين "مارس - إبريل" مع مجموع الفصل الدراسي الأول واعطاء الطالب درجات الرأفة في حالة الحاجة إليها .
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