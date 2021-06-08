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استطلاع للرأى فى إيران يتوقع نسبة مشاركة فى الانتخابات الرئاسية تصل 38%

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:47 ص
استطلاع للرأى فى إيران يتوقع نسبة مشاركة فى الانتخابات الرئاسية تصل 38% مرشحو الانتخابات الايرانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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توقع مركز استطلاع الرأى الإيرانى التابع للحكومة "إيسبا"، أن تصل نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 18 يونيو الجارى، 38%، وذلك وفقا لأحدث تقديرات المركز، بعد عقد أولى المناظرات الرئاسية يوم السبت الماضى.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، (الساعة الـ 2 والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة)،  المناظرة التلفزيونية الثانية، بين المرشحين السبع، وتشمل موضوعات سياسية واجتماعية.

 

وفى المناظرة الأولى التى عقدت السبت الماضى  تبادل المرشحون الانتقادات الحادة، حيث اتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد البلاد.

وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بعد 8 سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل والرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على "المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب"، مشيرا أن هذا الأمر "تسبب في تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية"

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم الجمعة، 18 يونيو الجاري لخلافة حسن روحانى،  7 مرشحين 5 منهم ينتمون للتيار المحافظ والمتشدد، واثنان آخرون اصلاحيين غير بارزين، ما يعنى أن التنافس سينحصر داخل معسكر سياسي واحد، وهو المعسكر المحافظ الذى لم يتمكن من الاجماع على مرشحاً واحداً، بسبب التشتت والانقسامات التى تسيطر عليه منذ سنوات.

والمرشحين هم: إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية (التيار المحافظ)، ومحسن رضائي  (التيار المحافظ) ، وسعيد جليلي (محافظ متشدد)، وعلي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي (محافظ متشدد)، وعبد الناصر همتي (اصلاحي)، ومحسن مهر علي زادة (إصلاحي).

ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، تنتهى الحملات الدعائية  16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي.

كما اتخذت وزارة الداخلية الايرانية المشرفة على سير عملية الاقتراح تدابير أمنية، وأكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحمانى فضلى، أن جهود المسؤولين الأمنيين والقضائيين والعسكريين والسياسيين، تهدف إلى اقامة انتخابات حماسية وسليمة ومن دون أحداث جانبية وبمشاركة شعبية واسعة.


ايران

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انتخابات ايران الرئاسية

ابراهيم رئيسي

سعيد جليلي

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الانتخابات الرئاسية الإيرانية

مناظرة تلفزيونية

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