احتيال على النت.. قصة نصاب شبرا مع الشهادات المزورة والاستيلاء على أموال الشباب

- المتهم قام بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب

- المتهم أقنع المجنى عليهم بمنحهم شهادات وتوظيفهم بعدة وظائف

- المتهم استولى على أموال المجنى عليهم ومنحهم شهادات مزورة

- قوات الأمن نجحت فى ضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة بالتزوير

- تم إحالة المتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام

وكانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، بإنشاء كيان وهمى للتدريب والتوظيف بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً رغبتهم فى الحصول على وظائف، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بالإعلان عن منح دورات تدريبية على المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت " تؤهل الحاصلين عليها للتعيين بوظائف مختلفة بالعديد من الشركات، طالباً منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على الدورات التدريبية وترشيحهم للإلتحاق بالوظائف المزعومة، وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة بمقر الشركة المشار إليها وبحوزته (عدد كبير من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها للكيان الوهمى المشار إليه تفيد حصول أصحابها على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة - 2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما بإسم الكيان الوهمى أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية يتم إستخدامهما فى مهر شهادات التدريب التى يمنحها لعملائه- عدد من إيصال إستلام نقدية من ضحاياه - مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه للإلتحاق بالكيان الوهمى)، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.