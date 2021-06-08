إزاى تسترد حقك حال تعطل تكييف القطار أو استبدال عربتك بأخرى أقل فى الدرجة

كتب رضا حبيشى

حددت هيئة السكة الحديد قواعد تنظم استرداد الراكب حقه فى حالة تعطل تكييف القطار خلال رحلته، أو تم استبدال العربة التي كان يستقلها بسبب عطل بها بعربة أخرى أقل فى الدرجة.

وقالت هيئة السكة الحديد، إنه فى حالة حدوث عطل في جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ما حدث بمعرفة رئيس القطار.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه فى حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يتم استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شىء، أما إذا حدث العطل أثناء الرحلة فيسترد فرق التكييف فقط من شباك الحجز.