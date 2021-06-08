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إزاى تسترد حقك حال تعطل تكييف القطار أو استبدال عربتك بأخرى أقل فى الدرجة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:00 ص
إزاى تسترد حقك حال تعطل تكييف القطار أو استبدال عربتك بأخرى أقل فى الدرجة قطارات السكة الحديد ـ
كتب رضا حبيشى

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حددت هيئة السكة الحديد قواعد تنظم استرداد الراكب حقه فى حالة تعطل تكييف القطار خلال رحلته، أو تم استبدال العربة التي كان يستقلها بسبب عطل بها بعربة أخرى أقل فى الدرجة.

وقالت هيئة السكة الحديد، إنه فى حالة حدوث عطل في جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ما حدث بمعرفة رئيس القطار.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه فى حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يتم استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شىء، أما إذا حدث العطل أثناء الرحلة فيسترد فرق التكييف فقط من شباك الحجز.

واستقبلت هيئة السكة الحديد أمس 22 عربة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية، والعربات الواردة بالكامل ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصل حتى الآن من الصفقة 385  عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.

وتتوافد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ هيئة السكة الحديد بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يو.

 


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