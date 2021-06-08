اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:09 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5جنيهات.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.
- الليمون بـ 25 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
‏‎‏‎العنب الأحمر 17 جنيها.
العنب الأبيض 17.5 جنيها
الباميا الخضراء 18 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيها.
 


التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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