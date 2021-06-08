أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5جنيهات.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.
- الليمون بـ 25 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
العنب الأحمر 17 جنيها.
العنب الأبيض 17.5 جنيها
الباميا الخضراء 18 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيها.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:00 م
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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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