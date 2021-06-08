أخبار مصر.. ارتفاع حاد بالحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية بأن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع ملحوظ بدرحات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء ، يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البنك الدولى يتوقع ارتفاع معدلات النمو بالاقتصاد المصرى خلال 2022 و2023

توقع البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي.

ويفيد البنك الدولي، فى عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم، بأن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومدَّدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض.

وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات "كوفيد-19" تسبب فى حدوث ضبابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادى العالمى أوائل عام 2021

1.8 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين بالخارج من يوليو وحتى مارس الماضى

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

وأظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020)، بينما استقرت تقريبا تلك التحويلات خلال الفترة يناير/مارس 2021 ‏‏‏ لتسجل نحو 7.85 مليار دولار (مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

الصحة تكشف الفرق بين لقاح كورونا سينوفارم وأسترازينيكا.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين لقاح كورونا استرازينكا ولقاح سينوفارم وقالت الوزارة، إن لقاح استرازينيكا لقاح من أنواع النواقل الفيروسية وبين الجرعة الأولي والثانية 3 شهور.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح سينوفارم هو لقاح به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس وبين الجرعة الأولي والثانية 21 يوما.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجرعة عبارة عن 0.5 مل واللقاح لا يسبب عدوى كورونا ويؤخذ في العضلة الدالية ويساعد الجسم علي تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى.

النيابة الإدارية تحدد 21 يونيو للمقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2018

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، موعد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إارية دفعة 2018، وذلك يوم الإثنين الموافق 21 يونيو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ونوهت النيابة الإدارية خلال إعلان موعد المقابلات، أنه يتوجب على كل متقدم أن يحضر إلى مقر الهيئة في مدينة أكتوبر قبل موعد مقابلته الشخصى قبلها بفترة لا تقل عن ساعة، وعلى كل كل متقدم إحضار أصل صورة البطاقة الشخصية "الرقم القومى" يوم المقابلة.

التزام كل متقدم على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحمياة من خطر فيروس كرونا، من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، عند الدخول لمقر الهيئة وقت المقابلات الشخصية.

الأزهر يقرر إعادة مراجعة نتائج الراسبين فى صفوف النقل واحتساب أعلى الدرجات

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بناء على طلبات أولياء الأمور والطلاب مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 م لطلاب النقل الراسبين والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي ، وإلغاء اعتبار متوسط الشهرين ، واحتساب أعلى الدرجات من الشهرين "مارس - إبريل" مع مجموع الفصل الدراسي الأول واعطاء الطالب درجات الرأفة في حالة الحاجة إليها .



وأحاط قطاع المعاهد الازهرية المناطق العلم بأن البرنامج الخاص بالنقل متاح ويمكن الدخول عليه والتعديل والطبع مرة أخرى واعتمادها وإرسالها إلى إدارة الامتحانات مرة أخرى وإلغاء النتائج السابقة ، على أن يقوم المعهد بإبلاغ الطالب بتعديل نتيجته .



وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد الناجحين 126347.

تعطل مواقع أمازون وشبكة سى إن إن ونيويورك تايمز ووسائل إعلام عالمية كبرى

أفادت القناة الأولى فى خبر عاجل، بتعطل مواقع أمازون، وشبكة سى إن إن، ونيويورك تايمز، وولوموند الفرنسية، ضمن وسائل إعلام عالمية كبرى تعرضت للتعطل.

وشهدت الساعة الماضية تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية كالجارديان، وتم الإعلان أيضًا عن تعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

استمرار فتح معبر رفح لليوم 24 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة إعمار غزة

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى استثنائيا اليوم الثلاثاء، ولليوم 24 على التوالى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر استمرار فتح المعبر اليوم لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الانسانية، وكذا لإدخال المساعدات الإنسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع، مشيرة إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية؛ لتلقي العلاج طبقا لحالاتهم، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

الداخلية تداهم أبو حزام بقنا وتضبط المتهمين فى الأحداث الدموية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه مستقلى سيارة أجرة " ميكروباص " مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، إثر خلافات بين عائلتين بقنا.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين ، وما تبين من قيام أحد الأشخاص ينتمى لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص ينتمى للعائلة الأخرى لخلاف بينهما على مبلغ مالى مما أدى إلى وفاته، إثر ذلك قام أهلية المتوفـى بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن قنا ، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعتين 4 أشخاص (مرتكب الحادث الأول " له معلومات جنائية " وبحوزته 2 بندقية آلية – 3 أشخاص مرتكبى الحادث الثانى " لإثنين منهم معلومات جنائية " وبحوزتهم 3 بنادق آلية).

تم إستهداف القرية محل الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.

وزير التعليم: سنخاطب سفارة الكويت لإجراء امتحانات المصريين هناك بالنظام الكويتى

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتباحث حول إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليًا نظرًا لعدم قدرتهم على العودة خلال تلك الفترة بسبب إجراءات الغلق التي تطبقها دولة الكويت الشقيقة.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على مصلحة الطلبة المصريين الدارسين بالخارج، وتسلك كافة الطرق في سبيل إتمام العام الدراسي لهم، من خلال إجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، وغير القادر منهم العودة للدولة المتواجد بها في الخارج.



وصرحت وزيرة الهجرة أن عددًا من الطلبة المصريين بالكويت قد عادوا رفقة أسرهم إلى مصر خلال الفترة الماضية، لكنهم غير قادرين على العودة للكويت خلال الفترة الحالية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم، نتيجة لتطبيق عددًا من الإجراءات الاحترازية من بينها غلق الخطوط الجوية.

التعليم: إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية عقب انتهاء عمليات التصحيح

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات على رأسها القاهرة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية يتم من خلال المديريات بعد انتهاء لجان النظام والمراقبة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفقا للقواعد الجديدة التى تشير إلى احتساب مجموع الطالب النهائى للشهادة الإعدادية وفق الدرجات الحاصل عليها فى جميع المواد الدراسية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى فقط.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج تمر بعد مراحل هامة أبرزها، التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميعها وسوف تعتمد من المحافظ وليست وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنه سيتم اتاحة أيضا التظلم على النتيجة عقب إعلانها فى نطاق كل مديرية تعليمية.



وأدى طلاب الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو، واختتموا الامتحانات اليوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.