وزير التعليم: تدريب طلاب الثانوية على آلية المزج بين الامتحان الإلكترونى والبابل شيت

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقدم لطلاب ا لثانوية العامة الدارسين بالمدارس اللغات، الامتحان الورقي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا"؛ لاختيار ما يناسبهم منها.

وقال وزير التربية والتعليم، فى تصريحات له، أن الامتحان الإلكتروني المنعقد على التابلت سوف يسمح للطالب بفتح الامتحان بلغته فقط وأنه مسموح لطلاب الثانوية العامة بتحميل كتاب الوزارة الخاص بمادة الامتحان على التابلت الذي يتم الامتحان عليه.

وتابع الوزير: أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بأى كتاب آخر غير كتاب المادة فقط والتعليمات سوف تكون صارمة في هذا الشأن وقلنا ذلك بكل وضوح أن الكتاب الوحيد المسموح به هو كتاب الوزارة لمادة الامتحان وعليه ملاحظات الطالب بخطه فقط ولن يسمح بشيء آخر، مؤكدا أنه سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة على آلية المزج بين الامتحان الإلكتروني والبابل شيت يوم النزول إلى اللجان في أول أيام الامتحانات التجريبية الثالثة فقط والباقي سيتم من المنزل ولا نستطيع تغيير هذا نظرا للتكلفة الباهظة وصعوبة طباعة كم هائل من الامتحانات وضرورة تفادي كورونا كذلك.

وأشار الوزير إلى أنه لا توجد إمكانية لتوفير مراجعات أو نماذج للغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة على منصة "حصص مصر، متابعا: لن نستطيع تقديم ذلك في هذا التوقيت خاصة أن عدد الطلاب الذين يحتاجون إلى مراجعة اللغة الألمانية صغير للغاية، مما يصعب مهمتنا، وأرجو استخدام المصادر الموجودة لأن مسئوليتنا محصورة في توفير المصادر باللغة العربية في المقام الأول، ثم اللغة الإنجليزية، وفي بعض الأحيان الفرنسية ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وقال الوزير: نحن نُقيم عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة في امتحانات الثانوية العامة والوقت المطلوب لملء الدرجات على البابل شيت والتابلت، وبالتالي لا داعي لتكرار هذا السؤال لأن الوقت متناسب تماما مع كل هذا و أن الوزارة ستقدم لطلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس اللغات والامتحان الورقي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا"؛ لاختيار ما يناسبهم منها.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لن تعلن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، و هذه عادة مصرية نتفرد بها ولا تحدث في أي دولة ومن الناحية الأخرى هذا نظام جديد في التقييم مختلف تماما عما سبق ولا مجال لشرح فلسفته وطريقة بنائه، والامتحانات التجريبية القادمة التي ستعقد لطلاب الثانوية العامة وستكون قريبة من الشكل النهائي للامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا : لا تقلقوا لأننا نقيم عدد الأسئلة ومستويات صعوبتها والوقت المطلوب لتسجيل الإجابات بمعادلات علمية دقيقة لا يوجد بها اى تقدير شخصي داخل اللجان ، وبالتالي ياريت التركيز الكامل على المذاكرة و التحضير كما نصحنا وعدم التوتر من شيء آخر.

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مطالبات من بعض طلاب الثانوية العامة بتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب علمي رياضة، قائلا : سمعنا مطالب طلاب علمي رياضة ولكن لا نستطيع الوعد بإجابتها ،لأن هذه المواعيد لها معايير صحية وأمنية وقيودا أخرى .