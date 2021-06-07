اليوم السابع
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كيف حول الرئيس السيسى الأحلام إلى واقع؟ّ.. غدا على صفحات اليوم السابع

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:10 م
كيف حول الرئيس السيسى الأحلام إلى واقع؟ّ.. غدا على صفحات اليوم السابع اليوم السابع

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نشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية و الخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، كيف حول الرئيس السيسى الأحلام إلى واقع؟ّ.. وفيه: مصر في 7 سنوات من شبه دولة إلى جمهورية جديدة.. تعهد الرئيس في خطاب التنصيب بإنشاء مشروعات وطنية وأن يصبح الاقتصاد عملاقا.. والحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة.. دعم شامل لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

 

وداخل العدد تقرأ

 

ـ «حياة كريمة» بوابة تحقيق المفهوم الشامل.. خطوات عديدة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا

ـ تكليف رئاسى باستدامة التدفقات المالية للتأمين الصحى الشامل

ـ إعادة إعمار غزة رسالة مصرية تحمل الخير للفلسطينيين

ـ السماح بضم الميكروباصات لمبادرة إحلال المركبات.. وصرف حافز أخضر بنسبة 25%

ـ وزير المالية: مد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات والمؤشرات المالية تؤكد قدرتنا على تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيا

ـ اليوم السابع تفوز بجائزة أفضل صورة عن الحضارة بمصر من الاتحاد الأوروبى

 
 
 
 
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اعمار غزة

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