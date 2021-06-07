ضبط 69 طن مواد غذائية وملح ورنجة فاسدة وتحرير 3820 محضرا فى حملات بـ4 محافظات

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شنت 4 محافظات حملات تموينية موسعة على الأسواق والمحال التجارية، حيث تم ضبط 69 طن مواد غذائية وملح ورنجة فاسدة وتحرير 3820 محضرا.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمى من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التى قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدى لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

خلال شهر مايو الماضى قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلى و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتى :-

فى مجال الرقابة التموينية على المحلات التجارية:-

· تم تحرير محضر ضد صاحب محل س .ع. ا وذلك لحيازة سلع غير مدون عليها أى بيانات ومجهوله المصدر وتم ضبط 100 كرتونه لانشون 6 قطع بإجمالى 1800 كجم و 200 كرتونه لانشون 12 قطعه فى 1 كجم بإجمالى 2400 كجم.

· تحرير محضر ضد مسئول محل تجارى لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 30 شيكارة ملح مجهوله المصدر × 100 كجم بإجمالى 3 طن .

· تحرير محضر ضد مسئول محل للألبان لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 3 علب البان و 2 علبه سمن زنة 250 جم منتهيه الصلاحية.

· تحرير محضر ضد صاحب محل مأكولات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون مستندات و تم التحفظ على 50 دجاجة مجمدة زنة الواحدة 1.200 كجم بإجمالى 6000 كجم .

· تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالاتجار فى سلع غذائية مجهولة المصدر و تم التحفظ على 5 شيكارة دقيق × 50 كجم بإجمالى وزن 250 كجم.

· تحرير محضر ضد أحد أصحاب محال بيع الأدوات المنزليه والأجهزة الكهربائية لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 20 غلايه كهربائية و 20 مكواه بالبخار .

· تحرير 2 محضر ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادات ولحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و تم التحفظ على 10 كجم لحوم مجهولة المصدر.

· تحرير 2 محضر لمحال التجارية لعرض و بيع أسماك مملحة و رنجة و تم التحفظ على 100 كجم أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى و 10 صناديق رنجة × 5 كجم بإجمالى 50 كجم غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

· تحرير محضر ضد صاحب محل تجارى لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 5 صناديق رنجة مجهولة المصدر.

· تحرير 24 محضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد صاحب محل تجارى لعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال و الإسترجاع.

· تحرير 2 محضر لمحال تجارية لعدم وجود فواتير ضريبية.

· تحرير 2 محضر لمحال تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر.

· تحرير 10 محاضر لمحال تجارية لعدم وجود شهادات صحية.

كما شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن تحرير 3811 محضراً متنوعاً منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والإشتراطات الصحية ، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 5 طن ونصف دقيق مدعم و7 طن سكر و 4 طن زيت و6 طن أرز و890 كيلو لحوم و142 كيلو هياكل دواجن و20 شيكارة مكرونه مصنعة جميهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحه للإستهلاك الادمي.

وأضافت وكيله الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 9000 كرتونة دهانات و1500 شيكاره مواد كومباست و38 ألف و400 كوب زجاج و75 طن علف بروتينى و 450 كيلو غراء و1500 شيكاره جير و 3000 قطعه أدوات منزليه جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وفى الغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، من ضبط 2250 كيلو ملح طعام ورنجة يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمى داخل مصنعين لإنتاج الرنجة بمركز كفر الزيات .

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بانتشار ظاهرة المخازن والمصانع ومنافذ البيع والتى تعرض للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر ومشتبه فى عدم صلاحيتها، مدخلة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتشكلت حملة تفتيشية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل مديرية التموين وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية ، ضمت أشرف شحاتة كبير مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية ومحمد فوزى وأحمد فاروق من كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع لتعبئة ملح الطعام ، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه فى صلاحيته مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم التحفظ على 2 طن ملح.

كما تم ضبط المسئول عن مصنع رنجة وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع من إنتاج المصنع رنجة مشتبه فى صلاحيتها مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم التحفظ على 50 صندوق رنجة وزن 5 كجم بوزن اجمالى 250 كجم ، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع إزالة 111 مخالفة إشغال طريق، وتحرير 5 محاضر إشغالات بمركز ومدينة كفر الدوار بنطاق شوارع الجمهورية، شارع عزيز المصري، وشارع الجيش".

- رفع 127 حالة اشغال مخالفة مابين ثابت ومتحرك بدمنهور بنطاق شوارع ( الجيش - الشاذلى - السريع - سيدى عمر - المحطة - الاتوبيس - افلاقة - عرابى - مدينة قونيا).

وفى الدقهلية

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليمات إلى السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية ، بتشديد العمل الرقابى على المخابز وضرورة الإلتزام بالتعليمات والقوانين التموينية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وقد شكلت إدارة تموين أجا وبإشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة التموين ، حملة برئاسة وائل الطنطاوى ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وأسفرت عن ضبط مخبز أ.ال.س بقرية منية سمنود وضبط مخبز م.ع.ع بقرية منية سمنود ، ومخبز ع.ح.ال بقرية جراح، ومخبز ه.ع.ش بمدينة اجا ، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ،

كما تم ضبط مخبز ش.ع.ح بقرية منية سمنود ، لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخبز ع.ع.ا بقرية منية سمنود ، ومخبز ال.م.م بذات القرية للامتناع عن البيع ، وضبط مخبز م.ص.ص بقرية البساتين ، ومخبز م.ع.ال بذات القرية لعدم نظافة أدوات العجين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.