وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يقضى بإنهاء العمل بمعاهدة "الأجواء المفتوحة"، وأوضح موقع الكرملين للمعلومات القانونية اليوم، أن الرئيس الروسى وقع على هذا القانون، الذى يُنهى العمل بمعاهدة الأجواء المفتوحة (السموات المفتوحة)، والتى تم توقيعها في هلسنكى فى 24 مارس 1992.
وكانت روسيا صادقت على هذه المعاهدة في عام 2001، وهى اتفاقية كانت تسمح للمشاركين فيها بالقيام بطلعات جوية فوق أراضي بعضهم البعض ومراقبة النشاطات العسكرية.
يُذكر أن هذه المعاهدة دخلت حيز التنفيذ في يناير 2002، وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وسمحت لـ 34 دولة مشاركة فيها بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.
وكانت واشنطن قد انسحبت من المعاهدة، كما أعلن الكرملين، فى وقت سابق، أن روسيا ستنسحب هي الأخرى من هذه المعاهدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة