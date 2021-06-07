كما وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب على الطلب الذي تقدم به وزير المالية غازي وزني اليوم إلى رئاسة الحكومة المتعلق بطلب الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة خزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء الوقود اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان.

ويأتي قرار منح سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان ليشكل انفراجة في الأزمة الحادة التي يشهدها لبنان في الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء الحكومية أغلب ساعات اليوم نتيجة نقص الوقود المترتب على الأزمة الاقتصادية التي تسببت في تراجع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرف لبنان المركزي، فضلا عن توقف البنوك عن السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم الدولارية لشهور عديدة، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية ليتجاوز الـ 13 ألف ليرة مقابل 1500 ليرة فقط في السوق الرسمي و3900 لأصحاب الحسابات الدولارية في البنوك و12000 ألف ليرة عبر المنصة الإليكترونية للبنوك.

وكان رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون قد ناقش حلول أزمة الكهرباء مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب ووزير المال غازي وزني خلال الاجتماع المالي الذي عقد الأسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ، بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى تأخير إصدار سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء.