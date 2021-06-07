الرئاسى الليبى يقرر تشكيل لجنة لكشف المتورطين فى تفجير نقطة تفتيش بسبها

كتب أحمد جمعة

عقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية، بخصوص التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها.

وقرر المجلس الرئاسي الليبي مُجتمِعا تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

كما جدد المجلس الرئاسي الليبي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.