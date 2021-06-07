"الخارجية الأمريكية": نمر بلحظات حرجة بالنسبة لبلادنا وقيادتنا الدولية

(أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم إن بلاده تواجه تحديات كثيرة على مستوى سياساتها الخارجية خاصة القضاء على وباء فيروس "كورونا" المستجد، وأزمة التغييرات المناخية بالإضافة إلى المنافسة الصينية.

ودعا بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إلى تخصيص مبلغ 58.5 مليار دولار في موازنة عام 2022، لتمكين وزارة الخارجية من مواجهة هذه التحديات، وتطوير العديد من القطاعات، ودعم المساعدات الإنسانية عبر العالم، ودعم العاملين في قطاع وزارة الخارجية من خلال التوظيف والتدريب، وتحديث الأمن الإلكتروني وحماية سفاراتنا وقنصلياتنا.

وقال بلينكن - وفقا لما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "نمر بلحظات حرجة بالنسبة لبلادنا وقيادتنا الدولية، وعلينا إعادة إحياء علاقاتنا وشراكتنا، وخاصة منافسة الصين، والدفاع عن النظام الدولي ضد هؤلاء الذين يحاولون العبث به".

وأكد بلينكن أن "ميزانيتنا لعام 2022 ستدعم شركاءنا في الشرق الأوسط".

وحول الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه كلما طالت مدة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران كلما اقتربت من تصنيع السلاح النووي، لافتًا إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت إيران ستمثُل للاتفاق النووي بعد المحادثات غير المباشرة الأخيرة.