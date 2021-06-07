اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش البوركينابى ينفى عودة العناصر المسلحة من جديد إلى قرية سولهان

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:18 م
الجيش البوركينابى ينفى عودة العناصر المسلحة من جديد إلى قرية سولهان الجيش البوركينابى ـ صورة أرشيفية
واجادوجو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البوركينابى البراجدير جنرال مواسى مينونجو، اليوم الاثنين، المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى حول عودة العناصر المسلحة إلى قرية سولهان (شمال شرق البلاد).

وأكد المسئول العسكرى - فى بيان صحفى - أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة و دعا المواطنين إلى الهدوء وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الجيش قام بنشر وحدات عسكرية في المنطقة، لبث الطمأنينة بين المواطنين، مضيفا أنه تم إطلاق عمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة بحثا عن الإرهابيين.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين قد هاجموا السبت الماضى قرية سولهان، مخلفين عددا كبيرا من القتلى والجرحى، فيما أضرموا النيران في المساكن قبل الانسحاب.

وعلى إثر هذه الواقعة، أعلن الرئيس، روش مارك كابورى، الحداد الوطني لثلاثة أيام، فيما لقي هذا الهجوم ردود فعل واسعة.
ووصفت الحكومة المهاجمين بالإرهابيين، لما أسفر عنه الاعتداء أيضا من حرق منازل وسوق بالمنطقة، كما أنه يعد أكثر اعتداء مميت شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت الاعتداءات التي ينفذها إرهابيون على صلة بالتظيمين الإرهابيين "القاعدة" و"داعش" في منطقة الساحل بغرب أفريقيا زيادة بصورة حادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر.

 

 


قريه سولهان

الجيش البوركينابى

هجوم بوركينا فاسو

داعش

القاعده

مواقع التواصل الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الإفريقى يدين الهجوم الإرهابى على قرية سولهان فى بوركينا فاسو

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:00 ص

"قتلوا قرية بأكملها".. مصر تدين الإرهاب الأسود فى بوركينا فاسو.. مقتل 138 مدنيا رجالا ونساء شمال البلاد.. الرئيس كابورى يعلن حداد 3 أيام.. ويؤكد: متماسكون ومتحدون ضد القوى الظلامية.. وتضامن دولى للحادث الدموى

الأحد، 06 يونيو 2021 03:15 م

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الدامى على قرية "سولهان" فى بوركينا فاسو لـ138 قتيلا

الأحد، 06 يونيو 2021 02:01 م

مصر تدين الهجوم الإرهابى في شمال بوركينا فاسو

السبت، 05 يونيو 2021 09:36 م

بوركينا فاسو تعلن الحداد الوطنى 3 أيام بعد مقتل 100 مدنى إثر هجوم إرهابى

السبت، 05 يونيو 2021 04:15 م

مقتل 100 شخص فى هجوم مسلح دموى شمال بوركينا فاسو

السبت، 05 يونيو 2021 03:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة