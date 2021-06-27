10أرقام مهمة تكشف اهتمام ودعم مصر للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كتب – إسلام سعيد

قدم جهاز تنمية المشروعات تمويل ضخمة خلال السنوات السبع الماضية، بلغت 32.3 مليار جنيه، ونستعرض أبرز الأرقام عن التمويلات التي تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغرخلال 7 سنوات

- اتاحة ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل جديدة

- ضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية

- توفير 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات

- 44 % من التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلي

- المرأة تستحوذ على 46% من إجمالي القروض التى تم توفيرها

- قدم جهاز المشروعات 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات

- تنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض

- تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال