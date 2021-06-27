10أرقام مهمة تكشف اهتمام ودعم مصر للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قدم جهاز تنمية المشروعات تمويل ضخمة خلال السنوات السبع الماضية، بلغت 32.3 مليار جنيه، ونستعرض أبرز الأرقام عن التمويلات التي تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغرخلال 7 سنوات
- اتاحة ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل جديدة
- ضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية
- توفير 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات
- 44 % من التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلي
- المرأة تستحوذ على 46% من إجمالي القروض التى تم توفيرها
- قدم جهاز المشروعات 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات
- تنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض
- تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال
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