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10أرقام مهمة تكشف اهتمام ودعم مصر للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 ص
10أرقام مهمة تكشف اهتمام ودعم مصر للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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قدم جهاز تنمية المشروعات تمويل ضخمة خلال السنوات السبع الماضية، بلغت 32.3 مليار جنيه، ونستعرض أبرز الأرقام عن التمويلات التي تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 
- تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغرخلال 7 سنوات
 
- اتاحة ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل جديدة
 
- ضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية
 
- توفير 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات
 
-  44 % من التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلي
 
- المرأة تستحوذ على 46% من إجمالي القروض التى تم توفيرها
 
- قدم جهاز المشروعات 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات
 
- تنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض
 
- تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال 
 

المشروعات الصغيرة

المشروعات متناهية الصغر

قروض المشروعات الصغيرة

تمويلات المشاريع الجديدة

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الاقتصاد

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