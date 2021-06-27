اليوم السابع
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مفاجأة.. 813 طالبا وطالبة يحصلون على 100% فى الإعدادية بأسيوط.. كيف حدث ذلك؟

الأحد، 27 يونيو 2021 04:05 م
مفاجأة.. 813 طالبا وطالبة يحصلون على 100% فى الإعدادية بأسيوط.. كيف حدث ذلك؟ محمد عبد المحسن صالح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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قال محمد عبد المحسن صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فى بث مباشر على صفحة "اليوم السابع"، أن حصول 813 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية ليس أمرا مستحيلا.

فقد تمت مراجعه درجات الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من مرة من قبل المقدرين ومن قبل موجهين المواد وخاصة درجات الـ 10 الأوائل، ويستحيل أن الطالب الذى يعتمد على الغش الحصول على الدرجة النهائية فى كل المواد.

وأضاف أن هذا العام تحديدا تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم وجود أى غش فى لجان الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تحديد العشرة الأوائل من بين هذا العدد، وفق الطالب الأصغر سنا، ويتم ذلك إلكترونيا وبضوابط معينة.

وعن تظلمات الطلاب فى الشهادة الإعدادية قال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التظلمات بدأت من اليوم وسوف تستمر لمدة 15 يوما، وعلى الطالب الذى يشعر بأنه متظلما فى بعض المواد يتجه لمقر المديرية ويتظلم من المادة التى يرغب التظلم فيها، وأن كان له حق سيحصل عليه.

 


أسيوط

وكيل تعليم أسيوط

نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية

حصول الطلاب على الدرجات النهائية

الدراجات النهائية بالشهادة الإعدادية

محافظة أسيوط

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