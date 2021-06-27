مصرع 7 وإصابة العشرات فى انفجار ببنجلاديش

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أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأحد، عن مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في انفجار بالعاصمة دكا، لكن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد طبيعة الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالمركبات والمباني المحيطة.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية عن فيصل الرحمن المسئول بإدارة مكافحة الحرائق قوله إن الانفجار وقع مساء اليوم في مبنى بمنطقة مغبازار في دكا، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.