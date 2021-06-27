اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 10:57 م
أكرم القصاص
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مصرع 7 وإصابة العشرات فى انفجار ببنجلاديش

الأحد، 27 يونيو 2021 10:43 م
مصرع 7 وإصابة العشرات فى انفجار ببنجلاديش بنجلاديش - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأحد، عن مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في انفجار بالعاصمة دكا، لكن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد طبيعة الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالمركبات والمباني المحيطة.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية عن فيصل الرحمن المسئول بإدارة مكافحة الحرائق قوله إن الانفجار وقع مساء اليوم في مبنى بمنطقة مغبازار في دكا، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


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