محافظ كفر الشيخ يناقش أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذ المشروعات الخدمية

كفر الشيخ محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال اللقاء الثاني عشر، اليوم السبت، عددا من اللفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للأعمال الجارية بعدد من قرى مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة لاعمال مشروعات الصرف الصحي التي بدأت بعدد من القرى سواء بدء انشاء أو استكمال بعد توقف لعدة سنوات .

كما ناقش محافظ كفر الشيخ ، أعمال رفع كفاءة الكهرباء بالمدن والقرى ، إضافة إلى الحدمات المقدمة من جانب مديرية الصحة ، واستقبال متلقي لقاح كورونا ، وانخفاض نسبة الإصابة ، مطالبا بالمزيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المواطنين ، كما ناقش محافظ كفر الشيخ، خطة رصف الطرق والشوارع بمدن المحافظة للخطة الاستثمارية لـ2021-2022.

وتم عرض خريطة التغيرات المكانية لرصف الطرق التي تخدم كثافات سكانية أعلى، وتؤدي إلى وحدات خدمية للإستفادة المثلى من رصف تلك الطرق، وتكون الأولوية باستهداف رصف الطرق التي تربط القرى بالطرق الرئيسية، وتم عرض خطة الطرق المقترحة، بالإضافة الأولية للطرق التي تم الإنتهاء من أعمال البنية التحتية بها "مياه شرب، صرف صحي، تليفونات، كهرباء، وغيرهم "، بالاضافة لرصف الطرق الضيقة بالانترلوك، مطالباً أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم الخاصة برصف الطرق لدراستها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، وإسلام طه ، معاون المحافظ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

وفي بداية الاجتماع كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، متمنينه له التوفيق في حياته بعد الأداء المتميز خلال توليه مهام عمله خلال الفترة الماضية .

كما استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع نواب كل دائرة على حدة لمناقشة المشكلات الخاصة بدوائرهم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسمح بأعمال التشطيبات الداخلية لأصحاب المنازل المرخصة حتى الدور الرابع شريطة عدم اشغال الطريق وعدم التشوين، أما أعمال التشطيبات الخارجية للمنازل المرخصة يسمح بها بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة للحصول على موافقة لإجراء التشطيبات بها، داعيا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، زيارة المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة.