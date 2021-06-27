اليوم السابع
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عروض فنية فى اليوم الثانى لمهرجان المانجو 2021 بأسوان.. فيديو

الأحد، 27 يونيو 2021 01:00 ص
عروض فنية فى اليوم الثانى لمهرجان المانجو 2021 بأسوان.. فيديو
أسوان – عبد الله صلاح

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واصل مهرجان مانجو أسوان 2021، فاعلياته لليوم الثانى على التوالى، بحديقة الورد بمدينة أسوان، وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضا فنية بمكان المهرجان فى حضور الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور حسن الشقطى، مستشار محافظ أسوان للاستثمار.
 
 
ويضم المهرجان نحو 12 مزارعا وتاجرا من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة التى تقدم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.
 
 
ويوجد داخل معرض المهرجان، ما يزيد عن 100 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بادفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.
 
 
يأتى تنظيم المهرجان الذى يستمر على مدار 5 أيام، فى ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية.
 
 
وكانت محافظة أسوان، متمثلة فى الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، نظمت أمس مهرجان المانجو 2021، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا.
 

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