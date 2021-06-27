حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة كفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ ، حملات موسعة لإزالة الاشغالات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإزالة الإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط للشوارع والميادين، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال رفع جميع الاشغالات بشوارع " بشوارع النبوي المهندس - الخليفة المأمون بشرق كفر الشيخ، وميدان الفالوجا وشارع 23 يوليو، بغرب المدينة، كذا حملة حملة مكبرة بالموقف القديم ،وتم تسليم الموقف بعد رفع الإشغالات لمدير المواقف وإدارة الموقف لمنع الإشغالات.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.

على جانب آخر، قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال الانتهاء من البحث الميداني الجديد لمستحقى تكافل وكرامة للحالات الموقوفة أو المرفوضة، بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين، وإضافة المواليد الجديدة وكذلك الأبناء غير المضافين بالتكوين الأسري، وكذلك تعديل فئات الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة.

أكد اللواء جمال نورالدين، بضرورة التعاون التام مع الباحث الميداني الذي سيزور الأسرة بمحل إقامتها وامداده بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة حرصا على مصلحتهم، منوها إلى عدم الاستماع إلى أي إشاعات مغرضة مما يروضها البعض بشأن إلغاء المساعدة، مؤكدا أن عملية التحديث لها فوائد عديدة للأسرة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الأسر التى لديها أبناء أقل من 6 أعوام البطاقة الصحية لها، كما طمأن نورالدين، أنه على جميع الحالات التي قامت بتغيير محل إقامتها، بأنه لا داعى للقلق وعليهم سرعة إخطار الوحدة بمحل إقامتها الجديد بالتفصيل حتى ولو كان خارج المحافظة.

وأوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، انه تم تشكيل لجنة على مستوى الإدارة الاجتماعية لكل مركز ومشكلة من رئيس كل وحده اجتماعيه من الباحثين الاجتماعيين و مكلفات الخدمة الاجتماعيه، لبحث جميع الحالات الواردة من قبل الوزارة بحث ميدانى كامل وشامل، من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية للأسر المرفوعة والموقوفة من المساعدة بمنتهى الحيادية والشفافية وجارى الانتهاء من هذه الأبحاث لإعادة صرف هذه الحالات الموقوفة مرة اخرى والحصول على المساعدة المالية تكافل وكرامه، حيث شكلت لجنة مكثفة من جميع المديريات الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعادة فحص وبحث جميع الحالات الموقوفة من مساعدة تكافل وكرامة من قبل الوزارة وكثرة الشكاوى الواردة على البوابة الإلكترونية للوزارة.

يذكر أن المستندات المطلوبة للفحص شملت " صورة بطاقة الزوج والزوجة، وصور شهادات جميع الأبناء أقل من 16 عاما، صورة بطاقة الأبناء فوق سن 16 عاما ولم يتزوجوا وصورة الكارنيه للأبناء بالتعليم الجامعي، كذا بيان قيد مدرسي للأبناء بمراحل التعليم معتمد ومختوم بختم الشعار، وكذا صورة من وثيقة عقد الزواج، صورة من شهادة الوفاة فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بالإضافة إلى شهادة حيازة زراعية معتمدة ومختومة بختم الشعار وصورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.



ازالة الاشغالات من شوارع كفر الشيخ



جانب من رفع الاشغالات