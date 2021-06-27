تنظيم دورات تنمية بشرية للمرأة فى مركز باريس بالوادى الجديد اليوم

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ينظم مركز مهارات المرأة بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سلسلة من دورات تنمية بشرية" وتتضمن المفاتيح العشرة للنجاح، التفكير السلبي والتفكير الإيجابي، فن التعامل، الاتيكيت، تطوير الذات ومهارات الاتصال، طريق التفوق ونماذج للتفوق للسيدات أبناء المركز وقراه.

وقالت حلاوتهم ريفي، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بمركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي لها، إن الدورات تقام على مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من غٍد الأحد، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وسيمنح المتدربين الشهادات الخاصة بالحصول على الدورة.

ومن جانبه أكد كمال ابراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن مركز تنمية مهارات المرأة بمدينة باريس نفذ سلسلة من الدورات التدريبية المجانية منها دورات للحاسب الآلي للسيدات من أبناء المركز والقرى والتوابع وذلك حرصًا على نشر الوعي التكنولوجي وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن وما يقدم من خدمات تضمنت تطبيقات العمل على البرنامج لعدد من المشروعات التنموية القومية، لتمكين السيدات من الحصول على فرص العمل.