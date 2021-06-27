اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 02:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنظيم دورات تنمية بشرية للمرأة فى مركز باريس بالوادى الجديد اليوم

الأحد، 27 يونيو 2021 12:30 ص
تنظيم دورات تنمية بشرية للمرأة فى مركز باريس بالوادى الجديد اليوم كمال ابراهيم رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم مركز مهارات المرأة بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سلسلة من دورات تنمية بشرية" وتتضمن المفاتيح العشرة للنجاح، التفكير السلبي والتفكير الإيجابي، فن التعامل، الاتيكيت، تطوير الذات ومهارات الاتصال، طريق التفوق ونماذج للتفوق للسيدات أبناء المركز وقراه.

 

وقالت حلاوتهم ريفي، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بمركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي لها، إن الدورات تقام على مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من غٍد الأحد، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وسيمنح المتدربين الشهادات الخاصة بالحصول على الدورة.

 

ومن جانبه أكد كمال ابراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن مركز تنمية مهارات المرأة بمدينة باريس نفذ سلسلة من الدورات التدريبية المجانية منها دورات للحاسب الآلي للسيدات من أبناء المركز والقرى والتوابع وذلك حرصًا على نشر الوعي التكنولوجي وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن وما يقدم من خدمات تضمنت تطبيقات العمل على البرنامج لعدد من المشروعات التنموية القومية، لتمكين السيدات من الحصول على فرص العمل.


الوادى الجديد

اخبار عاجله

دورات تنمية بشرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنظيم دورات تنمية بشرية للمرأة فى مركز باريس بالوادى الجديد غدا

السبت، 26 يونيو 2021 02:25 م

الكتب الأكثر مبيعا فى المكتبات المصرية.. الروايات والتنمية البشرية تسيطران

الخميس، 13 مايو 2021 08:00 ص

الصحف المصرية: هل تحقق «حياة كريمة» التنمية الاقتصادية فى الريف؟ «الصحة» تحذر المواطنين من فرق طبية وهمية تفحص المصابين بكورونا فى المنازل.. الرئيس السيسى يبحث جهود الحكومة فى دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:00 م

الرئيس السيسى يستعرض جهود الحكومة في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر.. ويوجه بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة