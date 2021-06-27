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تغريم شركة بريليانس البافارية للسيارت 50 ألف جنيه بسبب عيب صناعة بسيارة صينى

الأحد، 27 يونيو 2021 03:57 م
تغريم شركة بريليانس البافارية للسيارت 50 ألف جنيه بسبب عيب صناعة بسيارة صينى المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم شركة "بريليانس البافارية للسيارات"، 50 ألف جنيه لوجود عيب من عيوب الصناعة فى سيارة "صينى"، كادت أن تتسبب فى وفاة مشترية بسبب عدم دوران عجلة القيادة واصطدام السيارة بالأشجار، حتى توقفت قبل الخروج على طريق القاهرة / السويس ولم يتم فتح الوسادة الهوائية.

 

وأكد المستشار هيثم عباس أن سوف يتم الاستئناف على مبلغ الغرامة المقضى بها ضد الشركة، وصولا إلى كامل المبلغ المطالب بة وهو 5 مليون جنيه، لأن الواقعة كادت أن تنهى حياة المشترية لولا العناية الإلهية

 

 


المحكمه الاقتصاديه

شركة بريليانس للسيارات

تغريم شركة بريليانس

اخبار الحوادث

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