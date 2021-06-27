تعرف على أسعار دخول المناطق الأثرية بسوهاج بعد تطويرها فى عهد الرئيس السيسي

سوهاج محمود مقبول

تشهد المناطق السياحية بمحافظة سوهاج اهتماما كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهذا الأمر ظهر جليا عندما حضر الرئيس السيسى بنفسه إلى محافظة سوهاج وقام بافتتاح أهم متحف بالمحافظة والصعيد وهو متحف سوهاج القومى ومن بعدها انطلقت أعمال تطوير المناطق السياحية على مستوى المحافظة والتى استطاعت قبل جائحة كورونا جذب المئات من السياح من مختلف الجنسيات.

جاء اهتمام الرئيس بالتنمية السياحية بمحافظة سوهاج من أجل وضع المحافظة على الخريطة السياحية لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية ومعابد وتماثيل وأديره شملت الأثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.

اليوم السابع يقد أهم المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بالمحافظة وكذلك أسعار الدخول بالنسبة للمصرين والأجانب تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – متحف سوهاج القومى وهو يقع بمدينة ناصر وقد تم تحديد سعر الدخول له بالنسبة للزائر الأجنبى 60 جنيها والطالب الأجنبى 30 جنيها والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

2 – معبد سيتى الأول بمنطقة أبيدوس بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج زائر أجنبى 100 جنيه طالب أجنبى 50 جنيها زائر مصرى 10 جنيهات طالب مصرى 5 جنيهات.

3 – معبد رمسيس الثانى بمنطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج زائر أجنبى 100 جنيه طالب أجنبى 50 جنيها زائر مصرى 10 جنيهات طالب مصرى 5 جنيهات.

4 – شونة الزبيب بمنطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج زائر أجنبى 40 جنيها طالب أجنبى 20 جنيها زائر مصرى 10 جنيهات طالب مصرى 5 جنيهات.

5 – معبد ميرت أمون بمدينة أخميم شرقى سوهاج زائر أجنبى 40 جنيها طالب أجنبى 20 جنيها زائر مصرى 10 جنيهات طالب مصرى 5 جنيهات.

6 مقابر الحواويش بمركز أخميم شرقى سوهاج زائر أجنبى 60 جنيها طالب أجنبى 30 جنيها زائر مصرى 10 جنيهات طالب مصرى 5 جنيهات.

6 – معبد إتريبس بمنطقة نجع الشيخ حمد بمركز سوهاج زائر أجنبى 40 جنيها طالب أجنبى 20 جنيه زائر مصرى 10 جنيهات طالب مصرى 5 جنيهات.

7 الدير الأبيض بمنطقة نجع الدير بإدفا مركز سوهاج الدخول مجانا للجميع بدون أى رسوم

8- الدير الأحمر بمنطقة مركز سوهاج الدخول للجميع مجانا بدون أى رسوم.

9 – منطقة الأثار الإسلامية بالقيسارية بجرجا الدخول للجميع بدون أى رسوم.

10 مسجد الأمير حسن بمدينة أخميم الدخول للجميع بدون أى رسوم.

يذكر أن مواعيد الزيارة الرسمية لمتحف سوهاج القومى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء وجميع المناطق الأثرية الدينية مفتوحة للزيارة على مدار اليوم والدخول بالمجان ومواعيد الزيارة الرسمية لباقى المواقع من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.