تشكيل لجنة لفحص السيارة المتسببة فى مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بطريق المحور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بتشكيل لجنة لفحص السيارة المتسببة فى مصرع شاب، وإصابة اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق المحور اتجاه أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق المحور اتجاه مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث، ورجال الإدارة العامة للمرور، إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، ما أسفر عن مصرع أحدهم، ونجاة اثنين، تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما. تم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.