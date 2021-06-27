تحريات المباحث: حائز الهيروين في دار السلام اتخذ من شقته وكرا لبيع المخدرات

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث، أن المتهم بحيازة مواد مخدرة فى منطقة دار السلام، اتخذ من شقته وكرا لبيع مخدر الهيروين، واعترف المتهم فى التحقيقات بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى - ميزان حساس).