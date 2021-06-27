اليوم السابع
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تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بعدد من طالبات مدرسة فى بنها

الأحد، 27 يونيو 2021 02:30 م
تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بعدد من طالبات مدرسة فى بنها حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها، 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

وشهدت المحكمة، إجراءات أمنية مشددة خلال نظر أمر التجديد، حيث استمع قاضي المعارضات لأقوال شاكيتين من المتقدمات ببلاغ ضد المدرس، حيث أكدن أنه تحرش بهما وبطالبات أخريات فيما أنكر المتهم كل الاتهامات.

وكانت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، أمرت بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد عرضه على النيابة المسائية اليوم الجمعة، لاستكمال التحقيقات، عقب سماع أقوال مقدمي البلاغ من أولياء الأمور والطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم التى أنكرها تماما، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال عدد من الفتيات الشاكيات، وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما و21 عاما، حيث اتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أمام جهات التحقيقات، التى أنهت تحقيقاتها منذ قليل أن وراء الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتى قام بطردها من مجموعة درس خصوصى منذ عام ونصف مما تسبب فى التربص به واتهامه بالتحرش.

فيما كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التى شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لبحث واقعة اتهام مدرس بإحدى المدارس التجريبية ببنها، أن زملاء المدرس المذكور وعدد من أولياء أمور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا حسن سير وسلوك المتهم وأنه لم ترد منه شكوى واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتى الآن.

وكان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد تلقيه بلاغا من "وليد ا.د" 46 سنة مدير عام، وزوجته "سوزى م.ا" 44 سنة، وبرفقتهما نجلتهما "ف.و.ا" 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة كائنة بمنطقة الفلل بدائرة القسم، ومقيمة ذات العنوان، وطالبتين آخرتين.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، أن المتهم مدرس لغة إنجليزية 44 سنة ، ومقيم فرسيس بدائرة مركز بنها، بقيامه بالتحرش الجنسى واللفظى بالطالبات داخل المدرسة أثناء شرح الحصص الدراسية الخاصة بمراحلهم الدراسية المختلفة "ابتدائى وإعدادي" في مادة اللغة الإنجليزية.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المدرس المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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