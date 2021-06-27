اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تايلاند تغلق العاصمة ومناطق أخرى لمدة 30 يوما بسبب كورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 02:00 ص
تايلاند تغلق العاصمة ومناطق أخرى لمدة 30 يوما بسبب كورونا كورونا في تايلاند
أ ش أ

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أعلنت الحكومة التايلندية السبت، اعتزامها تشديد تدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد حول منطقة بانكوك بدءا من الاثنين المقبل، في محاولة لكبح موجة التفشي الجارية في البلاد.

وقررت الحكومة إغلاق المناطق عالية الخطورة في بانكوك الكبرى وأربعة مناطق على الحدود الجنوبية لمدة 30 يوما بدءا من الإثنين، كما قررت حظر السفر من المناطق عالية الخطورة لمنع انتشر الفيروس في مناطق أخرى، رافضة فكرة الإغلاق الكلي في بانكوك بسبب المخاوف من الأثر الاقتصادي المحتمل لتلك الخطوة، حسب ما أفادت صحيفة (بانكوك بوست).

وسجّلت سلطات الصحة التايلندية منذ ظهور الوباء وحتى السبت ألفا و870 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، بينها 51 حالة في اليوم الأخير، كما سجلت 240 ألفا و452 إصابة، بينها 4 آلاف و161 إصابة خلال اليوم الأخير.

 


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