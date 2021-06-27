تاجر مخدرات بولاق: "طمعت فى الفلوس وما كنتش عارف أن أخرتها كده"

كتب أحمد الجعفرى

اعترف عاطل تم ضبطه على خلفية تورطه بالإتجار فى المواد المخدرة، بالاتهامات المسندة إليه، وأكد اتخاذ منزله مكانا للاحتفاظ بالمواد المخدرة، لترويجها على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور.

وتابع المتهم أنه اتجه للإتجار فى المخدرات، طمعا فى تحقيق مبالغ مالية عالية فى وقت قصير، ولم يكن يتخيل سقوطه السريع فى قبضة أجهزة الأمن. واعترف المتهم بأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزته أعدها لتوزيعها على عملائه بالجيزة، والهاتف المحمول يستخدمه للتواصل مع العملاء، والمبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة الإتجار.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما تبين تورطه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، واتخاذه منزله بمنطقة بولاق مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وعرضها على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.